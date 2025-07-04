Московские предприниматели передали более 20 тонн питьевой воды в Мелитополь

Представители московского продуктового бизнеса передали более 20 тонн питьевой воды в Мелитополь. Об этом сообщает портал mos.ru со ссылкой на председателя столичного Комитета общественных связей и молодежной политики Екатерину Драгунову.

«Москвичи и столичные организации с готовностью откликнулись на возможность передать самое необходимое людям. Такая помощь не просто объединяет регионы, она сближает сердца, дает надежду и веру в поддержку в любой ситуации», — сказала представитель ведомства.

Этот важнейший для жизни гуманитарный груз будет распределен среди самых уязвимых слоев населения города Мелитополь в Запорожской области: пожилых и маломобильных людей, а также многодетных семей.

Воду уже доставили в штаб «Москва помогает». За все время в данный регион было передано более 115 тонн гуманитарной помощи. Всего в новые территории совершили 84 поставки, общий вес которых — более 480 тонн.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что для жителей Донецка волонтеры собрали более пяти тонн гуманитарной помощи.