Для жителей Донецка волонтеры собрали более пяти тонн гуманитарной помощи

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 54 0

Добровольцы доставили несколько сотен коробок с продуктами, вещами и другими важными товарами для нуждающихся людей.

Для жителей Донецка волонтеры собрали более пяти тонн гуманитарной помощи

Фото: moscow.er.ru

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Волонтеры доставили в Донецк несколько сотен коробок с продуктами питания, средствами личной гигиены, товарами для детей, одеждой и многими другими вещами. Об этом сообщает портал mos.ru.

Гуманитарную помощь собирали в штабах «Москва помогает», часть вещей неравнодушные граждане передавали в «Домики добра». Екатерина Драгунова, председатель столичного Комитета общественных связей и молодежной политики, рассказала, что московские волонтеры всегда обладали тремя важными качествами: добротой, отзывчивостью и сердечностью.

По ее словам, добровольцы всегда откликаются на возможность самим доставить важный груз. Она добавила, что во время очередной поездки в Донецк волонтеры приняли участие в городских мероприятиях, посвященных Дню России.

«В Донецк ребята привезли все самое необходимое для жителей, а также приняли участие в городском празднике в честь Дня России», — отметила Екатерина Драгунова.

Кстати, в общей сложности ДНР получила из Москвы более 155 тонн гуманитарной помощи. При этом добровольцы 29 раз доставляли груз с необходимыми для жизни товарами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что автоволонтеры Москвы помогают участникам СВО.

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