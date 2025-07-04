Российские военные освободили населенный пункт Предтечино в ДНР

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 52 0

Продвинуться в глубину обороны противника удалось благодаря усилиям «Южной» группировки войск.

Подразделения «Южной» группировки освободили населенный пункт Предтечино днр

Фото: Река Александр/ТАСС

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Подразделения «Южной» группировки войск освободили населенный пункт Предтечино в Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Известно, что благодаря усилиям группировки войск «Центр» немногим ранее получил свободу населенный пункт Разино в ДНР, а также Меловое в Харьковской области.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года в обращении к гражданам объявил о начале специальной военной операции, цель которой — защита населения Донбасса. Среди заявленных задач — демилитаризация и денацификация Украины. По словам главы государства, ВСУ возобновили интенсивные обстрелы жилых кварталов в ДНР и ЛНР, что стало одной из причин начала операции.

Попытки урегулировать конфликт дипломатическим путем, как подчеркивалось в Кремле, не дали результата. В связи с этим Россия приняла решение оказать военную поддержку самопровозглашенным республикам.

На Западе специальную военную операцию охарактеризовали как «вторжение». США, страны ЕС и НАТО начали оказывать военную помощь Киеву, фактически вступив в противостояние с Россией.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как российские военные освобождали село Червоная Зирка. За прошедшую неделю бойцы группировки «Восток» освободили уже пять населенных пунктов. ВС РФ продвигаются в зоне СВО ежедневно, снижая таким образом риск провокаций.

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