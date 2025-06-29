ВС РФ освободили населенный пункт Новоукраинка в ДНР

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София Головизнина
София Головизнина Журналист 25 0

Продвижение обеспечили решительные действия подразделений группировки войск «Центр».

ВС РФ освободили населенный пункт Новоукраинка в ДНР

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

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Победы ВС РФ сегодня

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) освободили населенный пункт Новоукраинка в Донецкой Народной республике (ДНР).

«В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск „Центр“ освобожден населенный пункт Новоукраинка», —говорится в сообщении нашего оборонного ведомства.

Также за минувшие сутки в зоне ответственности центральной группировки войск было ликвидировано более 400 боевиков ВСУ.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года в обращении к гражданам объявил о начале специальной военной операции, цель которой — защита населения Донбасса. Среди заявленных задач — демилитаризация и денацификация Украины. По словам главы государства, ВСУ возобновили интенсивные обстрелы жилых кварталов в ДНР и ЛНР, что стало одной из причин начала операции.

Попытки урегулировать конфликт дипломатическим путем, как подчеркивалось в Кремле, не дали результата. В связи с этим Россия приняла решение оказать военную поддержку самопровозглашенным республикам.

На Западе специальную военную операцию охарактеризовали как «вторжение». США, страны ЕС и НАТО начали оказывать военную помощь Киеву, фактически вступив в противостояние с Россией.

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