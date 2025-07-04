Лавров: первый российско-арабский саммит пройдет осенью

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Первый российско-арабский саммит проведут в октябре

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Гунеев; 5-tv.ru

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Его проведут в Москве.

Первый в истории российско-арабский саммит пройдет в октябре в Москве. Об этом заявил Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел Саудовской Аравии.

Фейсал аль Сауд прибыл в Москву с рабочим визитом — обсудить перспективы развития двусторонних отношений и международную повестку.

«Мы надеялись, что свою долю ответственности осознают и европейские страны, которые на недавней сессии совета управляющих МАГАТЭ в условиях отсутствия какой-либо явной необходимости продвигали резко антииранские решения, которые не способствовали, как минимум, разрядке напряженности. Не способствовали переговорному процессу, а, скорее, предоставляли предлог для того, чтобы обращаться к силовым методам», — отметил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Обсуждалось также взаимодействие наших стран в туристической сфере. Как отметил Сергей Лавров, в прошлом году россияне совершили более 36 тысяч поездок в королевство. Также глава нашего МИД сообщил об открытии прямого авиасообщения между РФ и Саудовской Аравией в октябре.

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