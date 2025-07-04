«Сняли две девчонки»: Валю Карнавал шантажировали голыми фото из раздевалки

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 95 0

Валю Карнавал шантажировали голыми фото из раздевалки спортзала

У Вали Карнавал вымогали деньги за голые фото из раздевалки спортклуба

Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Федор Успенский

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Блогер назвала последние месяцы своей жизни «адом».

У блогера Вали Карнавал вымогали деньги за голые фото из раздевалки фитнес-клуба. Об этом она рассказала в личном блоге.

Инцидент произошел восемь месяцев назад в одном из фитнес-центров в Москве. Блогер уточнила, что в обнаженном виде ее сфотографировали две незнакомые ей посетительницы.

«Я была очень рада… До того момента, пока в женской раздевалке меня не сняли две девчонки, когда я была абсолютно голая», — поделилась Карнавал.

По словам блогера, она до сих пор не может поверить в случившееся. Она назвала последние месяцы своей жизни «адом» и добавила, что теперь нигде не может чувствовать себя в безопасности — ни в спортзале, ни даже в общественном туалете.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Валю Карнавал захейтили из-за поступления в вуз без экзаменов. Пока что в свои 23 года она имеет лишь неполное среднее образование. Решив исправить это, Карнавал поступила в московский вуз в конце учебного года, не сдавая экзамены. Это спровоцировало шквал критики со стороны абитуриентов.

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