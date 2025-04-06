Блогера Валю Карнавал захейтили из-за поступления в вуз без экзаменов

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 65 0

Инфлюенсер имеет лишь неполное среднее образование в свои 23 года.

Блогера Валю Карнавал раскритиковали из-за поступления в вуз без экзаменов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Тема:
ЕГЭ

Популярный блогер Валя Карнавал, настоящее имя которой Валентина Карнаухова, оказалась в центре скандала после того, как поступила в московский вуз в конце учебного года, не сдавая экзамены. Это вызвало шквал критики как со стороны школьников, так и со стороны общественности. Об этом сообщил aif.ru

Многие абитуриенты выразили свое возмущение, отметив, что девушка, имеющая лишь девять классов образования, заняла место тех, кто готовился к ЕГЭ на протяжении нескольких лет. В условиях конкуренции многие старшеклассники переживают стресс и напряжение, готовясь к этому важному экзамену, и несправедливость в отношении их усилий стала основной темой обсуждений.

Отмечается, что 23-летняя Валентина Карнаухова стала студенткой Финансового университета. Каким образом звезда обошла систему — неизвестно. Ясно лишь одно, инфлюенсер наконец осознала важность высшего образования и решила восполнить упущенные за годы популярности знания.

Примечательно, что после школы Карнавал пыталась учиться в колледже, но ее отчислили из-за невероятно огромного количества пропусков и отсутствия желания учиться. Тогда Валентина пыталась покорить факультет рекламы, сервиса и туризма. Какое направление блогер выбрала сейчас, на данный момент не раскрыто.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Валя Карнавал пожаловалась на одиночество.

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