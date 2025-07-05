В аэропорту Пулково ввели временные ограничения на полеты

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Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 20 0

Временные ограничения на гражданские рейсы ввели в аэропорту Пулково

В аэропорту Пулково ввели временные ограничения на полеты

Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

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Ранее подобные меры принимались в Нижнем Новгороде и Тамбове.

Временные ограничения на прием и выпуск гражданских рейсов ввели в аэропорту Пулково. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Пулково (Санкт-Петербург; код ИКАО: ULLI)», — отмечается в материале.

Ранее 4 июля Кореняко сообщил о введении соответствующих мер в воздушных гаванях Калуги, Тамбова и Нижнего Новгорода.

В Санкт-Петербурге 4 июля отмечался сильный шторм. Спуски на набережных реки Невы в центре города частично ушли под воду. Это второе июльское наводнение за последние 160 лет. В последний и единственный раз такое случилось ровно 160 лет назад — 12 июля 1865 года. Согласно последним данным, уровень воды на дамбе в Санкт-Петербурге поднялся выше 180 сантиметров. Сначала ее закрыли, но после того, как нагонное наводнение было предотвращено, вновь открыли.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что российским авиакомпаниям разрешено совершать полеты в Израиль в дневное время.

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