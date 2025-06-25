Росавиация разрешила полеты в Израиль в дневное время

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 23 0

Росавиация: полеты в Израиль разрешены в дневное время

Росавиация разрешила полеты в Израиль в дневное время

Фото: © РИА Новости/Павел Лисицын

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Тема:
Война Израиля и Ирана

Также снят запрет на полеты в Катар, который на этой неделе подвергся ракетному удару со стороны Ирана.

Российским авиакомпаниям разрешено совершать полеты в Израиль в дневное время. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«Рейсы в аэропорты Израиля запрещены в период с 01:00 до 07:00 мск. Решение о выполнении рейсов в Израиль в остальное время, с 07:00 до 01:00 мск, российским компаниям необходимо принимать в том числе с учетом рекомендаций, изложенных в руководстве ИКАО по оценке факторов риска для полетов гражданских воздушных судов над зонами конфликтов и вблизи них», — говорится в требованиях на сайте агентства.

Помимо этого, в Росавиации для перевозчиков предписали не выполнять исходящие и входящие рейсы на территории Ирана, а также не пролетать над его воздушным пространством. Как уточняет агентство, маршруты над Иорданией и Ираком также находятся под запретом. Авиакомпаниям рекомендуется выстраивать находить альтернативы в выстраивании пути.

Однако в Росавиации снова разрешили пользоваться воздушным пространством Катара.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что компания «Аэрофлот» осуществляет полеты в ОАЭ по новым безопасным маршрутам.

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