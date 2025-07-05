«Торжественное событие»: сын Ольги Орловой окончил магистратуру МГИМО

Артистка поздравила всех выпускников с праздником.

Телеведущая и бывшая солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова поздравила своего сына — Артема — с окончанием магистратуры. Фотографии с торжественного мероприятия знаменитость опубликовала у себя в Telegram-канале.

«Сегодня торжественное событие — сын закончил магистратуру. Всем деткам, кто сейчас выпускается и поступает, хочу пожелать — веры в себя, преодолевать все препятствия, окружать себя хорошими людьми и никогда не останавливаться на достигнутом!» — поделилась знаменитость.

Бакалавриат Артем окончил также в МГИМО два года назад. Орлова тогда заявляла, что учеба для сына еще не закончилась. На вручении диплома селебрити рассказала, что ей очень приятно окунуться в атмосферу студенческой жизни.

Артем родился от первого мужа Орловой — предпринимателя Александра Карманова. Пара состояла в отношениях с 2000 года. Забеременев, артистка покинула группу «Блестящие». В 2001-м у пары родился сын Артем, а спустя три года брак распался. Также она состояла в отношениях с кинорежиссером Ренатом Давлетьяровым, который старше ее на 16 лет, и генеральным директором «Авалон-Инвест» Ильей Платоновым.

С 2021 года звезда замужем за предпринимателем Валерием Масловым. Они познакомились в ресторане. Инициативу сразу взял Валерий, что понравилось певице. Брак зафиксировали тихо, просто расписавшись в ЗАГСе. Спустя два года у пары родилась дочь Анна.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Ольга Орлова рассказала о минусах своего мужа.