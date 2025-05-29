«Бродил без меня»: Ольга Орлова перечислила недостатки своего мужа

Певица вспомнила два основных минуса, а с третьим помогли фанаты.

Телеведущая и бывшая солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова рассказала о минусах своего мужа. Всего звезда вспомнила только два пункта - он долго не попадался ей на жизненном пути и тяжело соглашается на отпуск. Найти третий недостаток супруга Орловой помогли фанаты. Об этом пишет 7Дней.ru.

Валерий, по словам подписчиков телеведущей, не любит фотографироваться. Да и в целом он ведет достаточно закрытый образ жизни. Несмотря на все замечания, Орлова признает, что муж является для нее опорой.

Артистка вышла замуж за предпринимателя Валерия Маслова в 2021-м. Они познакомились в ресторане. Инициативу сразу взял Валерий, что понравилось певице. Брак зафиксировали тихо, просто расписавшись в ЗАГСе. Спустя два года у пары родилась дочь Анна.

«Он полвека где-то бродил без меня, а еще очень сложно соглашается улететь на отдых», — призналась Ольга.

Брак с бизнесменом Валерием Масловым для Ольги Орловой не первый. С 2000 года певица состояла в отношениях с предпринимателем Александром Кармановым. Забеременев, артистка покинула группу «Блестящие». В 2001 году у пары родился сын Артем, а спустя три года брак распался. Также она состояла в отношениях с кинорежиссером Ренатом Давлетьяровым, который старше ее на 16 лет, и генеральным директором «Авалон-Инвест» Ильей Платоновым.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как изменилась Ольга Орлова после 45 лет. Поклонники считают, что солистка группы «Блестящие» на своих новых фотографиях выглядит осунувшейся и уставшей, словно постаревшей на несколько лет.