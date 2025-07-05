Конор Макгрегор хочет участвовать в бою UFC в Белом доме

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 17 0

Ранее Трамп анонсировал проведение поединка Абсолютного бойцовского чемпионата в резиденции президента.

Конор Макгрегор хочет участвовать в бою UFC в Белом доме

Фото: www.globallookpress.com/Gene Blevins

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Ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор объявил 4 июля о своем желании провести бой в рамках UFC на территории Белого дома.

«Я в восторге от того, что президент США Дональд Трамп объявил о проведении боя UFC в Белом доме. Для меня это будет честью! Записывайте меня!» — написал он на своей странице в соцсети X.

В своем выступлении 4 июля Дональд Трамп сообщил, что в следующем году в Белом доме состоится бой в рамках UFC, который будет приурочен к празднованию 250-летия независимости Соединенных Штатов Америки. Однако президент США не предоставил конкретной информации о дате проведения мероприятия и его участниках.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Макгрегор намерен выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента Ирландии. Боец уже выражал недовольство в адрес правительства, которое в данный момент управляет его государством. В частности, во время своего выступления в Белом доме 17 марта он сравнил Соединенные Штаты с «большим братом» Ирландии и обратился к ним с просьбой о помощи, как к старшему родственнику.

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