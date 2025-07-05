«Было невероятно»: группа Oasis сыграла первый концерт после воссоединения
Skу Nеws: Группа Oasis сыграла первый концерт за 16 лет после воссоединения
Фото: www.globallookpress.com/Martin Harris/Capital Pictures
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Мероприятие прошло в столице Уэльса, Кардиффе.
Британская рок-группа Oasis сыграла в Кардиффе свой первый после воссоединения концерт. Последний раз вместе они выступали 16 лет назад. Об этом сообщил телеканал Sky News.
Всего на концерте в Кардиффе группа исполнила 23 самых известных своих песни. Новых треков, как и ожидалось, музыканты не исполнили.
«Это было невероятно. Я не большой поклонник Oasis, но сегодня они звучали просто блестяще. Они звучали так, будто определенно не стареют [по возрасту] в плане музыки. <…> Они полностью оправдали ожидания», — отметила корреспондент телеканала.
Как сообщает Sky News, выступление братья Галлахеры закончили теплыми объятиями.
Члены группы Oasis — одного из самых известных британских коллективов — сообщили о воссоединении 27 августа 2024 года. Братья Галлахеры помирились, чтобы провести серию концертов по всей Британии и Ирландии. Билеты на все 17 выступлений группы в Великобритании и Ирландии были распроданы всего за десять часов с момента начала продаж.
Группа Oasis была основана в Манчестере в 1991 году братьями Ноэлом и Лиамом Галлахерами. С тех пор она завоевала статус культовой. Всего они выпустили семь студийных альбомов. В 2009 году, из-за конфликта между братьями, группа распалась.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что дебютный альбом группы Oasis — Definitely Maybe — спустя 30 лет снова оказался на первом месте британских хит-парадов.
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