«Было невероятно»: группа Oasis сыграла первый концерт после воссоединения

Мероприятие прошло в столице Уэльса, Кардиффе.

Британская рок-группа Oasis сыграла в Кардиффе свой первый после воссоединения концерт. Последний раз вместе они выступали 16 лет назад. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Всего на концерте в Кардиффе группа исполнила 23 самых известных своих песни. Новых треков, как и ожидалось, музыканты не исполнили.

«Это было невероятно. Я не большой поклонник Oasis, но сегодня они звучали просто блестяще. Они звучали так, будто определенно не стареют [по возрасту] в плане музыки. <…> Они полностью оправдали ожидания», — отметила корреспондент телеканала.

Как сообщает Sky News, выступление братья Галлахеры закончили теплыми объятиями.

Члены группы Oasis — одного из самых известных британских коллективов — сообщили о воссоединении 27 августа 2024 года. Братья Галлахеры помирились, чтобы провести серию концертов по всей Британии и Ирландии. Билеты на все 17 выступлений группы в Великобритании и Ирландии были распроданы всего за десять часов с момента начала продаж.

Группа Oasis была основана в Манчестере в 1991 году братьями Ноэлом и Лиамом Галлахерами. С тех пор она завоевала статус культовой. Всего они выпустили семь студийных альбомов. В 2009 году, из-за конфликта между братьями, группа распалась.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что дебютный альбом группы Oasis — Definitely Maybe — спустя 30 лет снова оказался на первом месте британских хит-парадов.