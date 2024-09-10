Спустя 30 лет группа Oasis снова на первом месте в музыкальном чарте Британии

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 54 0

Дебютный альбом группы Oasis снова на первом месте в чартах Британии

Спустя 30 лет группа Oasis снова на первом месте в музыкальном чарте Британии

Фото: www.globallookpress.com / Cover Images

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Рокеры покорили сразу два музыкальных чарта и выпустили дополнительные материалы песен.

Дебютный альбом группы Oasis — Definitely Maybe — спустя 30 лет снова оказался на первом месте британских хит-парадов. Об этом сообщает Billboard

За последнюю неделю, добавляет издание, продажи этого альбома выросли на 408%. Примечательно, что половина проданных изданий приходится на пластинки. Это позволило группе оказаться на первом месте и в виниловом чарте Британии. Новое издание дебютного альбома включает в себя ранее не издававшийся материал, отрывки из записей Sawmills и альтернативное демо Sad Song.

Группа Oasis была одной из самых популярных британских рок-групп в 1990-е годы. Теперь музыканты вновь соберутся вместе, чтобы устроить турне по Европе. Об этом ранее сообщил один из создателей группы Лиам Галлахер. Фанаты предполагают, что группа также примет участие в музыкальном фестивале Glastonbury.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что купить билеты на концерт группы Oasis можно только стоя на коленях.

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