Более 90 беспилотников ВСУ сбиты над регионами России за ночь

Российские системы ПВО перехватили и уничтожили 94 БПЛА Украины над 15 регионами РФ за ночь с 4 на 5 июля 2025 года. Статистикой поделились в Минобороны России.

Отмечается, что все БПЛА — самолетного типа.

Больше всего дронов (34) было уничтожено над территорией Воронежской области. 11 раз ВСУ пытались атаковать Брянскую область, девять — Белгородскую и Саратовскую. Не реже под удар могли попасть Новгородская (восемь дронов) и Курская (шесть дронов) области.

Кроме того, предпринимались попытки атаковать Ростовскую, Орловскую, Смоленскую, Рязанскую, Пензенскую, Тульскую, Ленинградскую и Московскую области, а также Республику Чувашия.

По данным на 9:20 (МСК) 5 июля еще 12 БПЛА ВСУ были сбиты утром.

Территория нашей страны регулярно подвергается атакам со стороны боевиков ВСУ после начала спецоперации, о начале которой президент страны Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал, что в начале июля ВСУ нанесли несколько ударов по Донецку и Луганску. В ДНР погибла женщина, в ЛНР, в результате теракта, мужчина. Последний оказался экс-главой городской администрации Пилавов.