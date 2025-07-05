Более 90 беспилотников ВСУ сбиты над регионами России за ночь

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 32 0

Большая часть из них попала под удар наших систем ПВО над территорией Воронежской области.

Более 90 дрона ВСУ сбиты над регионами РФ за ночь

Фото: © РИА Новости

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Российские системы ПВО перехватили и уничтожили 94 БПЛА Украины над 15 регионами РФ за ночь с 4 на 5 июля 2025 года. Статистикой поделились в Минобороны России.

Отмечается, что все БПЛА — самолетного типа.

Больше всего дронов (34) было уничтожено над территорией Воронежской области. 11 раз ВСУ пытались атаковать Брянскую область, девять — Белгородскую и Саратовскую. Не реже под удар могли попасть Новгородская (восемь дронов) и Курская (шесть дронов) области.

Кроме того, предпринимались попытки атаковать Ростовскую, Орловскую, Смоленскую, Рязанскую, Пензенскую, Тульскую, Ленинградскую и Московскую области, а также Республику Чувашия.

По данным на 9:20 (МСК) 5 июля еще 12 БПЛА ВСУ были сбиты утром.

Территория нашей страны регулярно подвергается атакам со стороны боевиков ВСУ после начала спецоперации, о начале которой президент страны Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал, что в начале июля ВСУ нанесли несколько ударов по Донецку и Луганску. В ДНР погибла женщина, в ЛНР, в результате теракта, мужчина. Последний оказался экс-главой городской администрации Пилавов.

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