СК РФ квалифицировал взрыв в Луганске как теракт

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Ангелина Халина
Ангелина Халина 36 0

Инцидент на улице Тараса Шевченко стал предметом расследования по нескольким статьям УК России.

СК РФ квалифицировал взрыв в Луганске как теракт

Фото: 5-tv.ru

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Взрыв, прогремевший 3 июля в Луганске на улице Тараса Шевченко, Следственный комитет Российской Федерации признал террористическим актом. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале ведомства.

«По результатам осмотра места происшествия, а также с учетом данных, полученных на первоначальном этапе расследования, произошедшее квалифицировано по п. „б“ ч. 3 ст. 205 УК РФ („Террористический акт“)», — заявили в СК.

Также следственные органы возбудили дела по статьям, связанным с незаконным оборотом и изготовлением взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ и ч. 1 ст. 223.1 УК РФ). Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к организации взрыва.

Ранее 5-tv.ru сообщал об одном погибшем и трех пострадавших в результате взрыва в центре Луганска.

Один из получивших ранение находится в тяжелом состоянии. Также стало известно, что погиб экс-глава городской администрации Манолис Пилавов, который занимал должность с декабря 2014 года по ноябрь 2023 года.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 июля, для всех знаков зодиака

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