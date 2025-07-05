В Москве построят новые переходы через пути МЦД

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 25 0

Безопасные пешеходные маршруты появятся, в том числе в Тимирязевском районе и в Текстильщиках.

В Москве появятся безопасные пешеходные маршруты через пути МЦД

Фото: © РИА Новости/ Павел Бедняков

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В столице создают безопасные пешеходные маршруты через пути Московских центральных диаметров (МЦД). Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, после запуска МЦД интенсивность движения поездов увеличилась почти в два раза. В связи с этим появилась необходимость построить новые переходы через пути.

«Один из них (переход. — Прим.ред.) на севере столицы — между Дмитровским шоссе (в районе дома 29) и улицей Яблочкова. Сейчас здесь возводят новый подземный переход под путями МЦД-1. Должны закончить уже в этом году», — уточнил Сергей Собянин.

Кроме того, совсем скоро новые переходы появятся еще в трех местах: в Текстильщиках, Тимирязевском районе и на улице Зарянова.

Первые два Московских центральных диаметра (МЦД-1 и МЦД-2) были открыты шесть лет назад — в 2019 году. А в 2023-м запустили движение еще по двум диаметрам — МЦД-3 и МЦД-4.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что новый выездной маршрут в ТиНАО разгрузит дороги.

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