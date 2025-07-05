Более 25 квартир повреждены в результате атаки БПЛА ВСУ в Энгельсе

Свыше 25 квартир получили повреждения в Энгельсе Саратовской области в ходе атаки беспилотников ВСУ на жилой сектор города. Об этом рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Бусаргин.

«В Энгельсе жителям домов и владельцам автомобилей, пострадавшим в результате атаки БПЛА, будет оказана помощь. На месте происшествия находятся все необходимые профильные службы, угрозы для населения нет», — уточнил чиновник.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Telegram/Роман Бусаргин/busargin_r

Ранее сообщалось о двух сбитых беспилотниках ВСУ, которые летели в сторону Москвы. Всего же с вечера 4 июля 2025 года над территорией нашей страны было сбито более 100 дронов ВСУ самолетного типа.

Больше всего дронов (34) было уничтожено над территорией Воронежской области. 11 раз ВСУ пытались атаковать Брянскую область, девять — Белгородскую и Саратовскую. Не реже под удар могли попасть Новгородская (восемь дронов) и Курская (шесть дронов) области. Об этом ранее сообщал 5-tv.ru.

Территория нашей страны регулярно подвергается атакам со стороны боевиков ВСУ после начала спецоперации, о начале которой президент страны Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.