Более 25 квартир повреждены в результате атаки БПЛА ВСУ в Энгельсе

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 29 0

С вечера 4 июля над территорией РФ было сбито более 100 дронов ВСУ самолетного типа.

При атаке БПЛА в Энгельсе были повреждены более 25 квартир

Фото: Telegram/Роман Бусаргин/busargin_r

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Свыше 25 квартир получили повреждения в Энгельсе Саратовской области в ходе атаки беспилотников ВСУ на жилой сектор города. Об этом рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Бусаргин.

«В Энгельсе жителям домов и владельцам автомобилей, пострадавшим в результате атаки БПЛА, будет оказана помощь. На месте происшествия находятся все необходимые профильные службы, угрозы для населения нет», — уточнил чиновник.

текстНа месте работают сотрудники правоохранительных органов. Telegram/Роман Бусаргин/busargin_r

Ранее сообщалось о двух сбитых беспилотниках ВСУ, которые летели в сторону Москвы. Всего же с вечера 4 июля 2025 года над территорией нашей страны было сбито более 100 дронов ВСУ самолетного типа.

Больше всего дронов (34) было уничтожено над территорией Воронежской области. 11 раз ВСУ пытались атаковать Брянскую область, девять — Белгородскую и Саратовскую. Не реже под удар могли попасть Новгородская (восемь дронов) и Курская (шесть дронов) области. Об этом ранее сообщал 5-tv.ru.

Территория нашей страны регулярно подвергается атакам со стороны боевиков ВСУ после начала спецоперации, о начале которой президент страны Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
5 июл
Два летевших на Москву беспилотника ВСУ ликвидированы силами ПВО РФ
5 июл
Более 90 беспилотников ВСУ сбиты над регионами России за ночь
5 июл
В Саратове и Энгельсе в результате атаки дронов ВСУ повреждены жилые дома
5 июл
За три часа силы ПВО уничтожили над семью регионами РФ 42 дрона боевиков ВСУ
4 июл
Два человека пострадали в результате атаки дронов ВСУ в Подмосковье
3 июл
В Липецкой области из-за падения обломков дрона ВСУ на дом погибла пенсионерка
1 июл
Обломки дрона боевиков ВСУ повредили стекла в доме на севере Таганрога
27 июн
Силы ПВО России за ночь уничтожили 39 украинских беспилотников
27 июн
Из-за атаки украинских беспилотников перекрыли мост через реку Дон
23 июн
В Ростовской области после атаки БПЛА начался пожар на промышленном предприятии
+18° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 49%
78.84
0.06 93.01
-0.12
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:03
«Побуянил, извинился — все хорошо»: участник конфликта со Смоловым рассказал о произошедшем
14:44
Срок прикрепления к поликлинике могут сократить в РФ
14:26
Более 25 квартир повреждены в результате атаки БПЛА ВСУ в Энгельсе
14:08
В рамках проекта «Лето в Москве» в столице заработали гоночные симуляторы
13:47
Это впитывается: психолог рассказала о последствиях наказаний для детей
13:27
Ангел или демон? Более 40 ролей в кино и любовные драмы умершего от рака звезды «Зачарованных» Макмэхона

Сейчас читают

Это впитывается: психолог рассказала о последствиях наказаний для детей
Виктория Лопырева прокомментировала драку экс-супруга Смолова
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 июля, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025