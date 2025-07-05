«Я видел, как пули пролетали»: очевидец рассказал о перестрелке в Нальчике

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 13 0

Очевидец перестрелки в Нальчике Бжинаев: видел пролетающие пули

Фото, видео: Кубадиева Нуржан/ТАСС; 5-tv.ru

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Ранее местный житель нанес сотруднику ДПС ножевые ранения и попытался завладеть табельным оружием.

В первые минуты перестрелки в Нальчике люди впали в ступор и не могли среагировать на происходящее. Страшнее всего было за женщин с колясками, которые в это время находились на улице. Об этом корреспонденту «Известий» Мураду Магомедову рассказал очевидец Залим Бжинаев.

«Кто-то бегал, кто-то просто стоял в ступоре смотрел. Не каждый день такое наблюдаешь. И страшно, и непонятно. Все очень быстро происходит, и ты сразу не можешь свои эмоции включить, убежать. Пару человек забежали (в магазин. — Прим. ред.). Я видел, как пули пролетали. Страшно было за женщин с колясками. В тот момент был час пик. Люди ходили с детьми», — поделился Бжинаев.

По словам очевидца, когда сотрудника полиции доставали из траншеи, в которую он упал, он уже находился без сознания и был сильно ранен.

Накануне стало известно о перестрелке в Нальчике. Как сообщается, пострадавший сотрудник ДПС вышел из машины, потому что по ней били неизвестным предметом. Он подошел к группе людей, пытаясь выяснить причину ударов. В это время к нему со спины подошел мужчина и нанес не менее 11 ножевых ранений. Злоумышленник попытался завладеть табельным оружием.

Коллеги сотрудника открыли огонь по нападавшему. В результате перестрелки преступник был ликвидирован. Второго причастного к нападению задержали немного позднее, поскольку он сбежал с места преступления, им оказался несовершеннолетний местный житель.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что состояние пострадавшего в результате нападения в Нальчике полицейского остается крайне тяжелым.

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