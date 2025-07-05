Состояние пострадавшего в результате нападения в Нальчике полицейского остается крайне тяжелым

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков Эксклюзив 37 0

Врачи борются за жизнь мужчины.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Врачи оценили состояние полицейского, который накануне пострадал в Нальчике в результате нападения. Неизвестный нанес ему несколько ударов предметом, похожим на нож. О состоянии пострадавшего корреспонденту «Известий» Мураду Магомедову рассказал хирург Республиканской клинической больницы Минздрава КБР Ислам Сижажев.

«Мероприятия проводятся для восстановления, получает все необходимое лечение в условиях реанимации. Состояние остается крайне тяжелым», — подчеркнул врач Республиканской клинической больницы Минздрава КБР.

В данный момент врачи реанимации проводят пострадавшему противошоковую терапию и борются за его жизнь. Кроме того, отметил хирург, медики постоянно консультируются со своими коллегами из Москвы посредством телемедицины.

Ранее в тот же день нападение с ножом произошло и в Сергиевом Посаде. Мужчина ударил ребенка в шею. Мальчика прооперировали. Его жизни ничего не угрожает. Сейчас он в палате вместе с мамой. Что известно о нападавшем — детали в материале 5-tv.ru.

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