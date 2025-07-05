Марка Цукерберга выгнали из Овального кабинета в Белом доме

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 31 0

Бизнесмен внезапно влетел в офис Трампа, пока тот обсуждал конфиденциальные вопросы.

американского миллиардера выставили из Овального кабинета

Фото: www.globallookpress.com/ Andrej Sokolow

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Создателя корпорации Meta* Марка Цукерберга выгнали из Овального кабинета в Белом доме. Об этом пишет NBC News со ссылкой на источники.

В публикации сказано, что Цукерберг внезапно влетел в кабинет американского лидера Дональда Трампа. Президент в тот момент обсуждал с военными руководителями новый истребитель-невидимку F-47.

«Опасаясь, что у него нет допуска к секретной информации, чиновники попросили магната социальных сетей подождать снаружи», — пишет издание.

NBC News уточняет, что некоторые из участников встречи выглядели озадаченными — их беспокоила утечка конфиденциальной информации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Марк Цукерберг заглянул в декольте невесты основателя Amazon Джеффа Безоса, телеведущей Лорен Санчес. Она пришла на инаугурации президента США в ни к месту откровенном наряде — по крайней мере, так сочли многие гости. Камера дважды зафиксировала внимательный взгляд Марка на декольте женщины.

* — признана в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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