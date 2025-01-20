Марк Цукерберг заглянул в декольте невесты основателя Amazon Джеффа Безоса

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 25 0

На инаугурации Трампа Цукерберг заглянул в декольте невесты основателя Amazon

Цукерберг заглянул в декольте невесты Безоса

Фото: Скриншот YouTube/Forbes Breaking News

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Наряд избранницы бизнесмена многие сочли ни к месту вызывающим.

Владельца Meta* Марка Цукербрега засняли на видео, пока он разглядывал декольте невесты основателя Amazon Джеффа Безоса. Это произошло на инаугурации президента СЩА, сообщила газета Daily Mail.

Безос посетил церемонию вместе с Лорен Санчес. Ради отношений с ней он развелся с Маккензи Скотт после брака длиною в четверть века. Новой возлюбленной бизнесмена 55 лет, она — известная телеведущая. За шесть лет с Лорен основатель Amazon сильно преобразился. Он кардинально сменил имидж, чтобы соответствовать своей невесте.

Телеведущая появилась на церемонии вступления в должность президента США в приталенном пиджаке, из-под которого было видно кружевной лиф. Dailу Mail отмечает, что многие сочли наряд Лорен слишком вызывающим. Камера дважды зафиксировала внимательный взгляд Марка Цукерберга на декольте женщины.

Позднее они были замечены за дружеской беседой. При этом жена Цукерберга Присцилла Чан не участвовала в разговоре, напротив: она отвернулась от невесты Безоса и своего мужа, чтобы пообщаться с другими гостями.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Цукерберг из страха идет на союз с Трампом.

* — признана в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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