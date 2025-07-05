Дочь Виктории Бони подала матери «плохой» пример

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 25 0

Виктория Боня вдохновилась стилем дочери и примерила его на себе

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Александр Федоров; Telegram/Виктория Боня /v_bonya; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

После покорения Эвереста телеведущая много времени проводит с наследницей.

Телеведущая Виктория Боня вдохновилась «плохим» примером от своей 13-летней дочери Анджелины. Звездная мама решила примерить стиль нулевых и показать новый в Telegram-канале.

«Такой мини-юбки у меня не было еще никогда», — подписала пост Виктория.

После покорения Эвереста и возвращения домой Боня высказалась о том, что дочь изменилась до неузнаваемости. За время ее отсутствия девочка-подросток стала выглядеть более взросло.

Видимо, на вершине Виктория переосмыслила жизнь, поэтому времени с дочерью теперь проводит намного больше. Боясь упустить драгоценные моменты, телеведущая постоянно находится с Анджелиной и показывает ее подписчикам в социальных сетях.

Пользователи отметили, что девочка выросла настоящей красавицей и что ей очень идет стиль нулевых: низкая посадка джинс, короткие топы и юбки.

Поэтому Виктория, скорее всего, решила примерить на себе вернувшиеся в моду тренды и вспомнить молодость. Правда, Боня немного лукавит — такие короткие юбки в начале 2000-х она уж точно носила.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Виктория Боня рассказала про нового бойфренда дочери.

+18° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 49%
78.84
0.06 93.01
-0.12
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:18
Сестра Жанны Фриске попала в больницу: «Дай бог, чтобы все было хорошо»
20:57
Дочь Виктории Бони подала матери «плохой» пример
20:38
Марго Овсянникова начала ходить по клубам с 10 лет: «Тусила с самого детства»
20:19
На Солнце зарегистрировали выброс рекордно большого протуберанца
20:00
Умер звезда сериала «Мухтар» Андрей Бордухаев
19:39
Лукашенко рассказал об «остервенелой борьбе» Европы против правды о ВОВ

Сейчас читают

«Это не домработница, которая драит унитазы»: психолог Абравитова про выбор няни
Три причины: почему ваш организм не понимает, что вы сыты
Ангел или демон? Более 40 ролей в кино и любовные драмы умершего от рака звезды «Зачарованных» Макмэхона
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025