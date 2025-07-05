Дочь Виктории Бони подала матери «плохой» пример

После покорения Эвереста телеведущая много времени проводит с наследницей.

Телеведущая Виктория Боня вдохновилась «плохим» примером от своей 13-летней дочери Анджелины. Звездная мама решила примерить стиль нулевых и показать новый в Telegram-канале.

«Такой мини-юбки у меня не было еще никогда», — подписала пост Виктория.

После покорения Эвереста и возвращения домой Боня высказалась о том, что дочь изменилась до неузнаваемости. За время ее отсутствия девочка-подросток стала выглядеть более взросло.

Видимо, на вершине Виктория переосмыслила жизнь, поэтому времени с дочерью теперь проводит намного больше. Боясь упустить драгоценные моменты, телеведущая постоянно находится с Анджелиной и показывает ее подписчикам в социальных сетях.

Пользователи отметили, что девочка выросла настоящей красавицей и что ей очень идет стиль нулевых: низкая посадка джинс, короткие топы и юбки.

Поэтому Виктория, скорее всего, решила примерить на себе вернувшиеся в моду тренды и вспомнить молодость. Правда, Боня немного лукавит — такие короткие юбки в начале 2000-х она уж точно носила.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Виктория Боня рассказала про нового бойфренда дочери.