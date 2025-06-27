«Она блокирует его в моем блоге»: Боня рассказала про нового бойфренда 13-летней дочери

Телеведущая не одобряет выбор наследницы.

Блогер Виктория Боня не в восторге от нового бойфренда своей 13-летней дочери. Об этом телеведущая рассказала в личном блоге в соцсетях. Ее наследница Анджелина встречается с парнем, который на несколько лет старше нее, что не понравилось звездной маме девочки. Боня рассказала, что изначально ее дочь заявила о том, что кавалеру 14 лет, но по выражению ее лица Виктория поняла, что Анджелина обманывает.

Выяснилось, что юному поклоннику дочери телеведущей уже исполнилось 16 лет. Более того, Анджелина поспешила скрыть от него знаменитую маму и ее социальные сети.

«Когда у Анджелины появляется тот, кто ей нравится, она идет и блокирует его в моем блоге», — поделилась Виктория.

Ранее Виктория Боня пожаловалась на траты 13-летней Анджелины в личном блоге в соцсетях. Наследница знаменитости отвечала на вопросы подписчиков матери, один из фолловеров как раз затронул деликатную финансовую тему. Расходы девочки увеличились до 100 евро (9 096 рублей — Прим. ред.) в день.