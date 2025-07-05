Мэр мексиканского города женился на крокодиле

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 47 0

Рептилию нарядили в свадебное платье.

Фото, видео: Reuters/Raquel Cunha; 5-tv.ru

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Мэр мексиканского города Сан-Педро-Уамелула Даниэль Гутьеррес вступил в символический брак с самкой каймана, маленького крокодила. Торжественная церемония, прошедшая в соответствии с древним обрядом, сопровождалась праздничным шествием, танцами и традиционными ритуалами. Об этом сообщило агентство Reuters.

Местные жители называют рептилию «маленькой принцессой». Перед свадьбой ее, наряженную в белое платье и венок из цветов, провели по улицам города, заходя в дома, чтобы привлечь благословение духов. Финалом церемонии стал обрядовый поцелуй, символизирующий единство народа и богов.

Ритуал, которому более 230 лет, уходит корнями в легенду о браке принцессы народа Уаве и короля Чонталь, положившем конец многолетним межплеменным конфликтам. С тех пор символический союз с кайманом считается актом примирения и залогом урожайного года, удачной рыбалки и процветания.

«Для нас это ритуал, во время которого мы просим мать-землю и нашего создателя о богатом урожае, удачной рыбалке и изобилии всех продуктов, которые может предложить наш регион», — объяснил журналистам местный житель Луис Мануэль Лопес.

Имя невесты — Мигелана Эстела дель Мар Савалета Рамирес. Примечательно, что подобные церемонии уже проводились в этом регионе: в 2023 году брак с кайманом заключил с еще на тот момент мэр города Виктор Уго Соса. Тогда, ради безопасности, пасть рептилии была перевязана веревкой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что умные крокодилы заманивают людей в ловушку в Индонезии.

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