Умные крокодилы заманивают людей в ловушку в Индонезии

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Крокодилы в Индонезии прикидываются утопающими людьми ради охоты

Фото, видео: www.globallookpress.com/Cover Images; 5-tv.ru

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Местные жители обратили внимание на нетипичное поведение пресмыкающихся.

Стремительно набравший популярность ролик из сети всерьез озадачил ученых. На кадрах, сделанных в Индонезии, показан крокодил, который как будто имитирует тонущего человека. Во всяком случае, так утверждает автор резонансного видео.

С его слов, грозные хищники таким образом заманивают людей в опасные воды. А британское издание The Economic Times отметило, что местные уже давно обратили внимание на нетипичное поведение пресмыкающихся.

Подтвердить или опровергнуть догадки о «фальшивых утопающих» ученые пока не смогли. Но отметили, что крокодилы во время охоты используют и другие хитрые приемы.

Ранее 5-tv.ru писал, что на 91-м году жизни умер Берт из культового фильма «Крокодил Данди». Он был одним из самых узнаваемых в мире крокодилов. Тысячи людей специально приезжали в питомник, где он жил, чтобы на него посмотреть.

Рептилию длиной более пяти метров и весом 700 килограммов поймали в 1980-х на реке Рейнольдс. По словам сотрудников фермы, Берт обладал независимым и вспыльчивым характером, за что снискал уважение смотрителей и посетителей, поскольку олицетворял необузданный и дикий нрав суровой австралийской природы.

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