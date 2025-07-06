Инцидент произошел в конце мая в столичном кафе.

Российская модель и музыкант, супруга футболиста Федора Смолова, Карина Истомина поддержала мужа после драки в столичном кафе «Кофемания». Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Драки — абсолютно неприемлемы! И поверьте — мой муж это знает как никто другой и очень сожалеет о случившемся. Он подвергался систематическому буллингу в интернете и в реальной жизни на протяжении многих лет. Люди считают нормальным сказать ему колкость в спину, припомнить пенальти или бросить оскорбления в лицо, не ожидая никакой ответной реакции», — заявила знаменитость.

Среди причин, почему могла случиться драка, Истомина назвала систематическую травлю за годы карьеры. По ее словам, приходится молчать, когда читаешь про себя «гадости», и в один момент самоконтроль может не сработать.

Супруга футболиста отметила, что он никогда не был агрессивен в семье. Случившееся Карина назвала «ошибкой». Причем Смолов, по ее словам, хотел все исправить, из-за чего столкнулся с вымогательством.

Истомина подчеркнула, что ее муж раскаялся, извинился и предложил компенсацию. Однако сумма только увеличивалась, и супруги поняли, что примирение сторон невозможно.

«Они шантажировали нас на протяжении месяца. Это была череда звонков от людей, не имевших отношения к делу, но которые обещали во всем разобраться. Когда мы говорили, что будем действовать в рамках закона, они начинали угрожать. Мне было очень страшно», — рассказала знаменитость.

По ее словам, видео «слили» в интернет, когда они отказались платить. Истомина отметила, что Смолов прорабатывает этот поступок «в терапии». Модель подчеркнула, что пусть и не принимает поступка супруга, но никогда от него не откажется.

О том, что экс-футболист «Краснодара» Федор Смолов участвовал в драке в столичном кафе, стало известно рано утром 5 июля. Сам же инцидент произошел еще раньше — 28 мая. По данным СМИ, после инцидента у Смолова требовали деньги, чтобы запись не попала в сеть. Платить он не стал.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что бывший полузащитник сборной РФ Павел Мамаев вступился за подравшегося Федора Смолова.