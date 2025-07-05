«Федя подвергался вымогательству»: Мамаев вступился за подравшегося Смолова

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Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 24 0

Павел Мамаев выразил поддержку подравшемуся Федору Смолову

Фото, видео: Синицын Михаил/ТАСС; ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС Дарья Исаева; 5-tv.ru

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Экс-футболист сборной России призвал общественность взглянуть на произошедшее под другим углом.

Экс-футболист «Краснодара» Федор Смолов осознает свою ошибку и заслуживает поддержки. Об этом 5-tv.ru заявил его коллега, бывший полузащитник сборной РФ Павел Мамаев.

«Федя сам осознает, что поступил неправильно. Он принес извинения. Но вот в данной ситуации просто его организм выстрелил вот так, не смог сдержать себя. Жаль, что такая ситуация произошла», — сказал он.

Мамаев добавил, что Смолов для него — больше, чем партнер по команде. Спортсмены много лет дружат, вместе занимаются бизнесом. К тому же, Федор является крестным сына Павла. Семья экс-полузащитника выражает поддержку Смолову и призывает общественность взглянуть на произошедшее с другой стороны.

«Я хотел бы, чтоб люди более адекватно посмотрели на всю эту сторону, когда месяц люди молчат, а потом вдруг появляется видео. Федя вчера рассказывал, что подвергался вымогательству», — подчеркнул Мамаев.

Футболист обратил внимание, что видео с дракой было опубликовано спустя месяц после инцидента. По словам Смолова, его шантажировали.

«Дружба — это не только когда у всех все хорошо, дружба — это когда люди остаются рядом в трудную минуту. И я надеюсь, что это будет не глобально трудная минута для Феди. Мы его полностью поддерживаем», — сказал Мамаев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Виктория Лопырева прокомментировала драку экс-супруга Смолова.

Конфликт между Смоловым и двумя мужчинами произошел после того, как они отказались, чтобы спортсмен оплатил их счет. Об этом сообщил 5-tv.ru предприниматель Андрей Попелуха, который оказался участником инцидента.

По информации от источника «Спорт-Экспресс», компания Смолова вела себя шумно. Футболист извинился перед всеми посетителями заведения и предложил оплатить счет за всех, чтобы компенсировать причиненные неудобства. Однако в ответ на вежливое обращение на «вы» со стороны Смолова, один из посетителей начал нецензурно выражаться, что и спровоцировало дальнейшую ссору.

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