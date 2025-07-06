Земля в иллюминаторе: грузовой корабль «Прогресс МС-31» пристыковался к МКС

К МКС пристыковался грузовой корабль «Прогресс МС-31»
Фото, видео: Telegram/Госкорпорация «Роскосмос»/roscosmos_gk; 5-tv.ru
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Транспортник был запущен с Байконура 3 июля.
Грузовой корабль «Прогресс МС-31» пристыковался к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщила госкорпорация «Роскосмос» в своем Telegram-канале.
Транспортник в автоматическом режиме пристыковался к модулю «Поиск» российского сегмента МКС в 00:25 мск 6 июля.
«Прогресс МС-31» был запущен с 31-й площадки «Восток» космодрома Байконур в 22:32 мск 3 июля. На орбиту грузовик вывела ракета-носитель «Союз-2.1а».
Всего корабль доставил на МКС 2625 килограмм полезного груза, среди которого одежда для космонавтов, продовольствие, топливо для дозаправки станции, питьевая вода, азот для пополнения атмосферы, а также различное оборудование для научных экспериментов и поиска утечек.
Предыдущий грузовик «Прогресс МС-29» закончил собственный полет 2 июля. Он был сведен с орбиты, а затем вошел в плотные слои атмосферы, где и разрушился. По информации Центра управления полетами ЦНИИмаш, несгоревшие элементы корабля упали в несудоходном районе на юге Тихого океана.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Россия ведет переговоры с двумя странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по вопросу строительства космодромов на их территории.
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