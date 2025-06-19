Баканов: РФ ведет переговоры с двумя странами по строительству космодромов

Россия также пришла к договоренности со странами БРИКС — теперь они обмениваются данными дистанционного зондирования земли.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ПРЕСС-СЛУЖБА МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РФ; 5-tv.ru
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Россия ведет переговоры с двумя странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по вопросу строительства космодромов на их территории. Об этом рассказал генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов на сессии «Космические технологии — будущее экономики услуг» на ПМЭФ-2025.
«Не буду сейчас называть две страны Азиатско-Тихоокеанского региона, которые рассматривают возможность строительства совместно с Россией двух стартовых столов, двух космодромов», — сказал глава «Роскосмоса».
По его мнению, международная повестка корпорации «очень насыщенная». Баканов также рассказал, что Россия предложила странам БРИКС создать Совет по космосу. Он может стать координационным органом, который существенно ускорит внедрение решений, принятых на площадке.
К тому же, РФ и страны БРИКС пришли к договоренности — теперь они обмениваются данными дистанционного зондирования земли.
«Мы использовали китайские аппараты для ликвидации последствий разлива мазута в Черном море, а индийские партнеры использовали российские снимки для ликвидации последствий землетрясения в Индии», — добавил Баканов, подчеркнув, что взаимодействие между странами «набирает обороты».
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».
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