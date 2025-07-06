В Забайкалье жесткую посадку совершил самолет Ан-2

Травмы получили восемь человек.

В Забайкалье, неподалеку от Читы, жесткую посадку совершил самолет Ан-2 Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) России. Об этом сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным, 6 июля 2025 года около 09:30 (местного времени) (4:30 мск. — Прим. Ред.) самолет Ан-2, принадлежащий Читинскому авиационно-спортивному клубу ДОСААФ России (Чита), через десять минут после взлета совершил жесткую посадку на аэродроме Каштак города Читы», — отмечается в материале.

Всего на борту находились 11 человек: десять парашютистов и один член экипажа. По словам губернатора региона Александра Осипова, всех пострадавших уже доставили в Краевую клиническую больницу. Чиновник отметил, что шесть из них получили раны средней степени тяжести. Двое человек находятся в тяжелом состоянии.

По сообщениям МЧС Забайкальского края, на месте работают 37 человек и 12 единиц техники. Причем от самого министерства — 13 человек и четыре единицы техники.

Читинская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что легкомоторный самолет совершил вынужденную посадку на трассе в Ленобласти.