Легкомоторный самолет совершил вынужденную посадку на трассе в Ленобласти

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Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 33 0

В Ленобласти легкомоторный самолет совершил вынужденную посадку на трассе

Фото, видео: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад";Telegram/Западное межрегиональное следственное/zmsutskr

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На борту воздушного судна находились три человека.

По факту жесткой посадки легкомоторного самолета на автомобильной дороге в Ленинградской области проводится проверка. Об этом сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета (СК) России в своем Telegram-канале.

«Ленинградским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту вынужденной посадки воздушного судна организовано проведение доследственной проверки», — отмечается в материале.

В Северо-Западной транспортной прокуратуре уточнили, что причиной вынужденной посадки стал отказ работы двигателя. Пилот принял решение сесть на автомобильной дороге А-120 неподалеку от населенного пункта Таменгонт.

По словам источника 5-tv.ru, полет был прогулочный. Легкомоторный самолет вылетел с аэродрома Гостилицы в направлении Валаама. На обратном пути, из-за закрытия воздушного пространства, пилот был вынужден сделать незапланированную остановку на озере Борисовское в Приозерском районе. После снятия ограничений на полеты самолет продолжил путь в южном направлении.

Отмечается, что на борту самолета были три человека. Следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление причин и условий произошедшего.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что миллиардер Константин Струков пытался вылететь из Екатеринбурга на арестованном самолете.

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