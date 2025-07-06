«Везде за мной ездил»: Виктория Дайнеко рассказала о навязчивом фанате

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 25 0

Певица Виктория Дайнеко: меня преследовал навязчивый фанат

«Везде за мной ездил»: Виктория Дайнеко рассказала о навязчивом фанате

Фото: www.globallookpress.com/Kirill Chubotin

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Сталкер ориентировался на геолокацию, которую певица размещала в режиме реального времени в личном блоге.

В прошлом российскую певицу и актрису Викторию Дайнеко преследовал навязчивый фанат. Об этом она рассказала корреспонденту kp.ru после выступления на фестивале «Ночь музыки» в Екатеринбурге.

По словам артистки, какой-то мужчина долгое время преследовал ее, ориентируясь на геолокацию, которую она публиковала в режиме реального времени.

«Один человек везде за мной ездил. Но это была моя оплошность. В то время было популярно приложение Foursquare, где все отмечали свою геолокацию, а я это делала прямо в моменте», — рассказала певица.

Однажды ситуация вышла за рамки дозволенного: поклонник проследил за ней вплоть до родительского дома. Там с незадачливым ухажером уже побеседовал отец Виктории. К счастью, ему удалось «прогнать» сталкера. После этого неизвестный оставил все свои попытки «познакомиться» с артисткой.

«Не думаю, что у него были какие-то злые намерения. Но все равно это пугает, когда за тобой все время ходит один и тот же человек», — подчеркнула артистка.

Дайнеко добавила, что после этого случая она перестала раскрывать свое местоположение в социальных сетях.

Ранее 5-tv.ru писал, что актриса Анна Хилькевич отчитала подписчиков за то, что ее прямую трансляцию смотрело мало людей.

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