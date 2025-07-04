Хилькевич отчитала подписчиков: «Вы могли пообщаться с успешным человеком»

Актриса попыталась стать коучем по личностному росту, но это заинтересовало лишь 250 человек из всей ее многомиллионной аудитории в соцсети.

Звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич попыталась стать коучем и провести трансляцию с рассказом о своем опыте, но у нее ничего не получилось. Актриса отчитала подписчиков за то, что из ее десятимиллионной аудитории в прямой эфир зашло всего 250 человек. Обиду и разочарование она высказала в личном блоге.

Артистку поразила инертность поклонников в получении ценных знаний, которыми она планировала поделиться. Анна хотела выйти в блог с радостными новостями о том, как к ней на трансляцию зашло огромное количество людей. Но ей пришлось рассказать о негативном опыте.

«Как вообще можно говорить о силе и росте, если это нужно всего лишь 250 людям из огромного числа моей аудитории? Давайте честно. Сколько раз в жизни вы могли пообщаться с известным и успешным человеком, выслушать его мнение? Когда у меня были такие возможности, я их не упускала. У вас тоже была эта возможность, но вы ею не воспользовались. Мне очень жаль», — поделилась она.

Хилькевич жаждала передать мудрость и опыт по достижению баланса во всех сферах жизни. По ее словам, она долгое время читала автобиографии тренеров и наставников по личностному росту. Анна хотела бы пообщаться с этими успешными людьми, однако судьба ей такого шанса не дает. А подписчикам актриса предоставила как раз такую возможность, которой они вероломно не воспользовались.

Анна задала аудитории риторические вопросы на тему того, где она ошиблась, что отклик от фанатов не был ею получен. Может, у них нашлись дела поважнее? А может, она сама не донесла до них всю серьезность трансляции? Этого мы никогда не узнаем.

Но Хилькевич из-за первого и сразу неудачного опыта задумалась о том, что, возможно, коучинг пока еще не для нее. Хотя сейчас Анна успешно ведет Telegram-канал, где рассказывает о самопознании, духовных практиках и изменениях в жизни.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Хилькевич встала на защиту оскандалившегося Гогунского. Ее коллега по сериалу «Универ» сделал ряд неоднозначных заявлений в сторону женщин.