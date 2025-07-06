ВС РФ освободили населенные пункты Соболевка в Харьковской области и Поддубное в ДНР

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 48 0

Об этом сообщили в Минобороны России.

ВС РФ освободили населенные пункты Соболевка в Харьковской области и Поддубное в ДНР

Фото: Река Александр/ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Российские войска освободили населенные пункты Поддубное в ДНР и Соболевка в Харьковской области, сообщили в Минобороны России. 

Средства ПВО за сутки сбили 298 беспилотников самолетного типа. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в результате действий российских группировок войск составили более 1 170 боевиков за сутки. 

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года в обращении к гражданам объявил о начале специальной военной операции, цель которой — защита населения Донбасса. Среди заявленных задач — демилитаризация и денацификация Украины. По словам главы государства, ВСУ возобновили интенсивные обстрелы жилых кварталов в ДНР и ЛНР, что стало одной из причин начала операции.

Попытки урегулировать конфликт дипломатическим путем, как подчеркивалось в Кремле, не дали результата. В связи с этим Россия приняла решение оказать военную поддержку самопровозглашенным республикам.

На Западе специальную военную операцию охарактеризовали как «вторжение». США, страны ЕС и НАТО начали оказывать военную помощь Киеву, фактически вступив в противостояние с Россией.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные освободили населенный пункт Предтечино в ДНР.

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