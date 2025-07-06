Владимир Путин вручил россиянам премию «Все для Победы!»

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 34 0

В частности, награду получила семья Малий, на счету которой более сотни спасенных жизней.

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Метцель; 5-tv.ru

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Президент РФ Владимир Путин вручил россиянам премию «Все для Победы!» за оказание поддержки участникам СВО, а также их семьям и мирным жителям новых и приграничных регионов. Об этом сообщают РИА Новости.

Награды нашли своих героев на форуме Народного фронта «Все для Победы!», который прошел сегодня в Национальном центре «Россия».

В частности, президент вручил премию семье Малий. Глава семейства Игорь на обычном мопеде, невзирая на обстрелы, доставлял медикаменты для жителей города Курахово в ДНР. Лекарств дождались более 150 человек.

При этом, его супруга Валентина открыла пункт временного размещения для пострадавших, а их сын Илья, не беспокоясь о своей безопасности, спасал жизни людей во время атак дронов ВСУ.

Кроме того, награды получили Ольга Язева, которая шьет одежду для бойцов в зоне СВО (в зоне проведения спецоперации служат и сыновья женщины. — Прим. ред.), а также создавший уникальный комплекс РЭБ (радиоэлектронной борьбы. — Прим. ред.) «Волна» Иван Солдатов. Прежде он воевал на передовой военнослужащий, а теперь является главным конструктором акционерного общества «Русский купол». Интересно, что созданный им комплекс активно применяется в Крыму.

Ранее, в ходе выступления на форуме «Все для Победы!», президент России Владимир Путин привел статистику: россияне собрали более 54 миллиарда рублей на помощь участникам СВО. Об этом сообщал 5-tv.ru.

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