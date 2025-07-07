«Я не фея из Алфеи»: Валя Карнавал об инциденте с ее интимными фото

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 149 0

Валя Карнавал перестала ходить в спортзал после шантажа обнаженными снимками

Валя Карнавал об инциденте с ее интимными фото

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

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Без полотенца звезда стояла перед душем всего три секунды.

Блогер Валя Карнавал пояснила ситуацию со своими интимными фотографиями, из-за которых произошел скандал. Информацией она поделилась с подписчиками в соцсети.

Весной артистку сфотографировали обнаженной в раздевалке московского фитнес-клуба. После этого девушку шантажировали снимками, требуя за них выкуп, а в противном случае угрожали отправить их на просторы интернета.

По словам самой Вали, до сих пор находятся и те, кто осуждает ее. Как она отметила, некоторые люди полагают, что она, как медийный человек, должна проявлять особую бдительность в общественных местах.

«Каждый второй говорит: как ты могла дефилировать голой в женской раздевалке!» — возмутилась Валя.

Исполнительница отметила, что без одежды в раздевалке она была ровно три секунды, потому что собиралась в душ, но прикрыться полотенцем не успела.

«Как ни крути, вот ты, когда собираешься идти в душ, вот эти вот три секунды в полном неглиже до того момента, как ты обмотаешься полотенцем, — они, как ни крути, все равно присутствуют», — заявила Карнавал.

При этом она всегда старается соблюдать осторожность, несмотря на случившееся.

«Я далеко не глупая девушка, я понимала и осознавала все риски, но, пребывая в здравом уме и в здравом смысле, я могу вам сказать о том, что я не фея из Алфеи. Я не могу взмахнуть волшебной палочкой и переодеться в женской раздевалке за одну секунду, просто невозможно», — пояснила звезда.

К тому же Валя думала, что находится в безопасности в женской раздевалке, но это оказалось не так. С тех пор она не посещает тренажерный зал.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Валю Карнавал шантажировали голыми фото из раздевалки.

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