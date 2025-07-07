Путин освободил Старовойта от должности главы Минтранса

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 51 0

Данный пост он занимал с мая 2024 года.

Путин освободил Старовойта от должности главы Минтранса

Фото: ИЗВЕСТИЯ/павел Волков

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Президент России Владимир Путин освободил от должности министра транспорта РФ Романа Старовойта. Указ вступил в силу со дня подписания.

«Освободить Старовойта Романа Владимировича от должности министра транспорта Российской Федерации», — написано в документе.

Роман Старовойт был назначен главой Минтранса в мае 2024 года.  С октября 2018 года он руководил Курской областью. До этого с 2012 Старовойт руководил Росавтодором, а в сентябре 2018 года был назначен замминистра транспорта.

Ранее Роман Старовойт проинспектировал подготовку к строительству высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом. Работы, по словам подрядчиков, идут сразу на всех этапах.

Генеральный директор АО «Дороги и Мосты» Михаил Григорьев сообщил, что на объектах уже задействованы более 830 специалистов и свыше 140 единиц техники. По действующему контракту с РЖД строители работают в рамках лимита в 5 млрд рублей, но уже подали заявку на увеличение финансирования до 16 млрд по так называемому «нулевому этапу».

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Путин освободил Старовойта от должности главы Минтранса

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