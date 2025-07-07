Путин освободил Старовойта от должности главы Минтранса

Президент России Владимир Путин освободил от должности министра транспорта РФ Романа Старовойта. Указ вступил в силу со дня подписания.

«Освободить Старовойта Романа Владимировича от должности министра транспорта Российской Федерации», — написано в документе.

Роман Старовойт был назначен главой Минтранса в мае 2024 года. С октября 2018 года он руководил Курской областью. До этого с 2012 Старовойт руководил Росавтодором, а в сентябре 2018 года был назначен замминистра транспорта.

Ранее Роман Старовойт проинспектировал подготовку к строительству высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом. Работы, по словам подрядчиков, идут сразу на всех этапах.

Генеральный директор АО «Дороги и Мосты» Михаил Григорьев сообщил, что на объектах уже задействованы более 830 специалистов и свыше 140 единиц техники. По действующему контракту с РЖД строители работают в рамках лимита в 5 млрд рублей, но уже подали заявку на увеличение финансирования до 16 млрд по так называемому «нулевому этапу».