Старовойт оценил подготовку к стройке ВСМ Москва — Петербург

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 57 0

По словам подрядчиков, работы идут сразу на всех этапах.

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Епанчинцев; 5-tv.ru

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Министр транспорта Роман Старовойт проинспектировал подготовку к строительству высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом. Работы, по словам подрядчиков, идут сразу на всех этапах.

Генеральный директор АО «Дороги и Мосты» Михаил Григорьев сообщил, что на объектах уже задействованы более 830 специалистов и свыше 140 единиц техники. По действующему контракту с РЖД строители работают в рамках лимита в 5 млрд рублей, но уже подали заявку на увеличение финансирования до 16 млрд по так называемому «нулевому этапу».

«Провели оценку, полностью совместно с РЖД, и заявились сейчас на 16 миллиардов по нулевому этапу, чтобы увеличить лимит финансирования», — отметил Григорьев.

Проект официально стартовал 14 марта 2024 года — тогда президент России Владимир Путин дал зеленый свет строительству ВСМ. В апреле РЖД заключили контракт с «Уральскими локомотивами» на выпуск первых двух поездов для новой линии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что РЖД представили обновленный «Сапсан».

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