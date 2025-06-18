По словам подрядчиков, работы идут сразу на всех этапах.
Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Епанчинцев; 5-tv.ru
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Министр транспорта Роман Старовойт проинспектировал подготовку к строительству высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом. Работы, по словам подрядчиков, идут сразу на всех этапах.
Генеральный директор АО «Дороги и Мосты» Михаил Григорьев сообщил, что на объектах уже задействованы более 830 специалистов и свыше 140 единиц техники. По действующему контракту с РЖД строители работают в рамках лимита в 5 млрд рублей, но уже подали заявку на увеличение финансирования до 16 млрд по так называемому «нулевому этапу».
«Провели оценку, полностью совместно с РЖД, и заявились сейчас на 16 миллиардов по нулевому этапу, чтобы увеличить лимит финансирования», — отметил Григорьев.
Проект официально стартовал 14 марта 2024 года — тогда президент России Владимир Путин дал зеленый свет строительству ВСМ. В апреле РЖД заключили контракт с «Уральскими локомотивами» на выпуск первых двух поездов для новой линии.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что РЖД представили обновленный «Сапсан».
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