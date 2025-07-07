Путин назначил Андрея Никитина исполняющим обязанности главы Минтранса РФ 

Глава РФ Владимир Путин назначил Андрея Никитина исполняющим обязанности министра транспорта. Сообщение об этом появилось на официальном сайте Кремля.

«В соответствии с частью 3 статьи 11 Федерального конституционного закона от 6 ноября 2020 г. № 4-ФКЗ „О Правительстве Российской Федерации“ возложить на Никитина Андрея Сергеевича исполнение обязанностей Министра транспорта Российской Федерации до назначения Министра транспорта Российской Федерации», — сказано в документе.

Указ вступает в силу со дня его подписания. Президент России встретился с Никитиным и лично поздравил его с новой должностью. Глава России также добавил, что готов поддержать назначение Никитина министром транспорта при поддержке парламента.

Исполняющий обязанности министра транспорта в свою очередь отметил, что Минтранс намерен создать единую систему идентификации беспилотного транспорта, дорожную карту скоро внесут в кабмин.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин освободил Старовойта от должности главы Минтранса.