«Настоящие слезы»: британской певице Джесси Джей удалили грудь

Знаменитость борется с тяжелой болезнью.

Британской певице Джесси Джей удалили грудь. Об этом артистка сообщала на своей странице в социальной сети.

У Джей был диагностирован рак молочной железы, и чтобы это заболевание не погубило певицу, было решено провести мастэктомию — операцию по удалению груди. Хирургическое вмешательство прошло в конце июня.

Сразу после процедуры сложно было говорить о результатах. Однако недавно артистка заверила, что распространения злокачественных новообразований у нее не обнаружили.

«Результаты — у меня НЕТ распространения рака. Слезы счастья настоящие. Спасибо вам за молитвы, любовь, добрые пожелания, радость и всю позитивную энергию», — написала Джесси.

Ранее Джей выражала благодарности медицинскому персоналу и своим близким: матери, мужу и двухлетнему сыну. Исполнительницу ждет еще одна операция по уменьшению второй груди, чтобы разница между ними была не так заметны.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что звезда «Полицейского с Рублевки» Роман Попов частично ослеп из-за тяжелой болезни.