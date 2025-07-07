От зенитных комплексов до внедорожников: Украина передала ФРГ список требуемого оружия
СМИ: Украина передала Германии список необходимого оружия
Фото, видео: www.globallookpress.com/Airman 1st Class Christian Silve; 5-tv.ru
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Как в Берлине отреагировали на запросы Киева?
В условиях сокращения поставок из Вашингтона вооружать украинских боевиков готовится Германия.
Как пишет Bild, режим Зеленского передал секретный список вооружений, которые Киев хотел бы получить от Берлина. В первую очередь, ВСУ катастрофически не хватает зенитных комплексов и ракет для них.
Также в списке значатся системы подавления GPS-сигнала, наземные радары, внедорожники и более полутора тысяч противоминных машин.
Однако пока неясно, как именно в Германии отреагировали на такие запросы Киева. И хватит ли текущего бюджета на столь масштабные поставки.
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