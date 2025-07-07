Раскрыта личность девушки, опознавшей тело экс-министра транспорта Старовойта

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Тело Старовойта в Одинцово опознала выпускница курского мединститута Полина

Фото, видео: 5-tv.ru

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Чиновника нашли рядом с парковкой в подмосковном Одинцово.

Девушка, опознавшая тело Старовойта, уехала с места происшествия на министерском «Аурусе». Как сообщает источник 5-tv.ru, девушку зовут Полина.

В июле 2024 года Роман Старовойт лично вручал ей диплом выпускницы Курского мединститута.
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Роман Старовойт с Полиной.Фото: ВКонтакте/КГМУ I Курск/kurskmedcom

По предварительной информации, бывший министр транспорта РФ Роман Старовойт покончил с собой в Одинцово. Следствие рассматривает версию, что трагедия произошла вне автомобиля. Сейчас на месте работают следователи, территория парковки оцеплена.

Роман Старовойт возглавил Минтранс в мае прошлого года, до этого был губернатором Курской области. Ранее он занимал пост замминистра транспорта РФ.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что умер заместитель начальника отдела земельного фонда Андрей Корнейчук во время совещания в Минтрансе. Коллеги вызвали скорую помощь, однако медики, прибывшие на место, лишь констатировали смерть.

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