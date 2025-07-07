Вторая смерть в Минтрансе: умер замначальника отдела земельного фонда Корнейчук

Мужчине стало плохо во время совещания.

В Минтрансе скоропостижно скончался 42-летний заместитель начальника отдела земельного фонда Андрей Корнейчук. Как сообщает источник 5-tv.ru, мужчине стало плохо прямо во время совещания в здании на Старой Басманной.

Чиновник внезапно встал и потерял сознание. Коллеги вызвали скорую помощь, однако медики, прибывшие на место, лишь констатировали смерть.

«Он резко встал во время совещания и упал замертво», — рассказал собеседник.

Ранее в этот же день 5-tv.ru сообщал о смерти бывшего министра транспорта Романа Старовойта. Его тело нашли рядом с парковкой в подмосковном Одинцово. Основная версия следствия — самоубийство.

Экс-министр транспорта, предположительно, мог совершить самоубийство за пределами машины. На месте сейчас работаю следователи, территория стоянки оцеплена.

Роман Старовойт возглавил Минтранс РФ в мае прошлого года. Ранее он занимал пост губернатора Курской области. В 2018 году он также занимал пост заместителя министра транспорта РФ Евгения Дитриха.