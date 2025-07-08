Федерация бокса сделала предупреждение давшей вейп орангутану девушке

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 22 0

Причастная к инциденту нарушила Кодекс этики.

Федерация бокса сделала предупреждение давшей вейп орангутану девушке

Фото: 5-tv.ru

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Федерация бокса России приняла решение о том, в каком виде наказать девушку, которая дала покурить вейп орангутану. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы организации.

Причастная к инциденту спортсменка Анастасия Лучкина за неподобающее поведение и вследствие нарушения Кодекса этики Федерации бокса РФ получила предупреждение от Дисциплинарно-этической комиссии.

Фото: 5-tv.ru

До этого кандидат в мастера спорта Анастасия извинялась на камеру за то, что намеренно вовлекла животное сафари-парка «Тайган» в Крыму к пагубному для здоровья действию. После произошедшего обезьяне стало плохо.

По словам девушки, она только повторила за другими посетителями и заверила, что в будущем такого не повторится.

«Я последовала их примеру и выложила это на камеру. Я очень люблю животных и не хотела причинить никакого вреда их здоровью», — отметила девушка.

Как уточнила Анастасия, сама она алкоголь не употребляет, а также не курит электронные сигареты.

Ранее 5-tv.ru писал, что давшую вейп орангутану боксершу исключили из спортивного клуба.

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