Давшую вейп орангутану боксершу исключили из спортивного клуба

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Ангелина Халина
Ангелина Халина Эксклюзив 34 0

Давшую вейп орангутану боксершу Лучкину исключили из спортивного клуба

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тренер сообщил о решении спустя несколько дней после инцидента.

Российскую боксершу Анастасию Лучкину, которая дала вейп орангутану в крымском сафари-парке «Тайган», исключили из клуба единоборств «Боец». Об этом 5-tv.ru рассказал руководитель организации Владимир Акатов.

По его словам, соответствующий приказ об отчислении был подписан.

«Мы ее уже отчислили, есть приказ, это было дня четыре или пять назад», — сказал директор клуба.

текстАнастасия Лучкина. 5-tv.ru

Ранее по сети распространилось видео, на котором девушка курила электронную сигарету и передавала ее обезьяне. Позже спортсменка заявила, что подобное якобы делали и другие посетители парка. После случившегося животному стало плохо. Сейчас состояние орангутана улучшилось.

После случившегося Лучкина извинилась за свой поступок в парке «Тайган», об этом сообщал 5-tv.ru. Девушка пояснила, что, вообще, старается придерживаться здорового образа жизни. Боксерша также отметила, что не желала наносить вред животному.

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