«Сбылась мечта Рафаэльчика»: Алсу исполнила необычное желание сына

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 14 0

Алсу устроила наследнику встречу с певицей Евой Власовой

«Сбылась мечта Рафаэльчика»: Алсу исполнила необычное желание сына

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Мальчик спел за кадром.

Певица Алсу подарила сыну Рафаэлю встречу со своей подругой. Об этом она поделилась с подписчиками в соцсети.

По словам звезды, ее восьмилетний наследник давно является ценителем творчества певицы Евы Власовой. Во время недавней записи трека «Табу» Алсу и Ева стали ближе общаться, поэтому теперь могут приглашать друг друга в гости.

Так, Алсу в компании своего сына направилась домой к новой приятельнице. При этом школьник был очень рад такой встрече.

«Сбылась мечта Рафаэльчика, мы побывали в гостях у Евы и спели вместе любимую на сегодняшний день песню», — пояснила знаменитость.

Во время визита к Власовой Рафаэль записал видео, на котором за кадром прокомментировал происходящее. В момент, когда артистки запели, мальчик тоже подхватил, что не оставили без внимания впечатленные подписчики.

«Боже, какой голосок! Ждем запись его версии»;

«Как он подпевает!» — писали пользователи.

Талант ребенка отметила и певица Зара.

«Рафаэльчик поет проникновеннее вас», — отметила она.

Алсу родила сына от предпринимателя Яна Абрамова в августе 2016 года. Пара решила скрыть его от глаз общественности: на фотографиях лицо мальчика закрывали смайликом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что младшая дочь Алсу окончила престижную школу за рубежом.

+20° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
78.72
-0.12 92.41
-0.60
В омут с головой: какая вы славянская русалка по знаку зодиака

Последние новости

4:26
«Сбылась мечта Рафаэльчика»: Алсу исполнила необычное желание сына
4:05
Трамп продлил приостановку повышенных в США тарифов на импорт до августа
3:43
США намерены ввести 35% пошлины на товары из Сербии и Бангладеш
3:22
Российские дроны уничтожили здания ТЦК в Харькове и Запорожье
3:01
Власти США заявили об отсутствии «списка клиентов» Эпштейна
2:40
Отечественный электромобиль «Атом» прошел арктическое испытание

Сейчас читают

Кровь на земле: корреспондент «Известий» показал место самоубийства Старовойта
В рязанской кальянной при взрыве гранаты погиб человек
«Я не фея из Алфеи»: Валя Карнавал об инциденте с ее интимными фото
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025