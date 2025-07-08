В Кремле негативно оценили новые поставки оружия США Украине

Говорить об их точных объемах пока преждевременно, отметил Песков.

Резкий поворот Вашингтона по вопросу поставок оружия Киеву прокомментировали в Кремле. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, для Москвы заявление о передаче вооружений не стало новостью, ведь их отправку никто до конца не отменял.

«Собственно, какой-то окончательной информации относительно того, что поставки завершены и остановлены, все-таки не было. Согласитесь, там много противоречивых было заявлений. Очевидно, что поставки продолжаются. Нам это понятно. Очевидно, что и европейцы активно участвуют в том, чтобы накачивать Украину вооружениями. И очевидно, что, конечно, эти действия скорее они, наверное, не лежат в русле попыток способствовать мирному урегулированию», — отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.