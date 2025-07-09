Джульетта и Ромео на зоне: на что пойдешь ради условно-досрочного?

Любовь — это свобода! Она может не только изменить до неузнаваемости, но и помочь справиться с жизнью взаперти!

Как найти уважение на воле к тем, кто ее принудительно лишен, почему Шекспира не опустит даже тюремный жаргон, как найти выход из безвыходного заключения при помощи творческого мышления, и кто бы мог подарить невинный поцелуй приговоренному к наказанию Ромео, — эксклюзивно с корреспондентом 5-tv.ru поделились селебрити на премьере сериала «Театральная зона»!

Что ж, как сказал один великий автор печальной повести «Ромео и Джульетта», роза пахнет розой, хоть розой назови ее, хоть нет! Философия Шекспира «о сохранности естества» применима и к нему самому, как к литератору. Шекспировские строки, произнесенные в театре Вахтангова, либо же, например, пропетые в La Scala в Милане — будут звучать, конечно, по-разному, но аромат и мотив их автора не смогут растерять, даже при самом бездарном прочтении. Вот и секрет того, почему пять веков прошло, а память об английском драматурге все еще свежа. Это автор-хулиган, автор, дающий волю уму и творчеству всем, кто к нему прикоснется… И Джульетта, сыгранная надзирательницей на зоне, а Ромео заключенным — все равно будут по-театральному богаты и по-шекспировски глубоки!

«На зоне „Ромео и Джульетта“ получится довольно острой, но Шекспир обладает такой уникальностью, что он сохраняется в Шекспире, как Чехов в Чехове…», — рассуждает актер Владимир Канухин.

В сюжете сериала «Театральная зона», как раз-таки, поставлен эксперимент больше над английским драматургом, нежели над нарушителями закона, которые должны скооперироваться и выдать на сцене местного театра «Ромео и Джульетту»! Впрочем, задача оказывается непростой и для самих арестантов, ведь они люди к искусству непривыкшие, и для свежеиспеченного зэка-режиссера. Честно, при просмотре начинает вскипать нерв от волнения за всех них, ведь этот спектакль — их общий шанс оказаться снова на воле!

Насколько многогранен вопрос свободы в этом сериале? С одной стороны, Шекспир — и есть сплошная свобода для выражения природы актера и режиссера, запертой в глубине себя. С другой, любовь, которая написана Шекспиром, ты проживаешь только с чувством свободы в сердце и уме. Всем вместе преодолеть невежество и прочитать на сцене Шекспира — это тоже шаг к внутренней свободе. И наконец «Ромео и Джульетта» — это выход с зоны прямом смысле!

«Режиссер тульского ТЮЗа попадает в тюрьму за поджог театра. Единственный способ выйти досрочно — поставить „Ромео и Джульетту“, собрав труппу из заключенных и охранников. Непримиримая вражда двух кланов превращает репетиции в стычки. К тому же, Шекспир дарит шанс на свободу не только режиссеру, но и актерам, которые под шумок планируют побег…», — гласит описание сериала.

В общем, все, кто боролся со сном, читая Шекспира, все, кто его не понимал, обязаны увидеть мировой шедевр «Ромео и Джульетта» в интерпретации заключенных из сериала «Театральная зона»! Ведь шлейф шекспировских сложностей теперь имеет новую жертву и бьет не по мозгам, а по дипломатии.

«Шекспира хотят взять за мотив везде, потому что это великий гений и в его текстах есть все!» — утверждает актер Михаил Тройник.

Предлагаемые обстоятельства, которые диктует зона лишь подкидывают дров в пекло любви между Ромео и Джульеттой.

«На роль женщины сомнительно брать переодевшегося мужчину — пацаны не поймут. Есть повариха или надзирательница… Учитывая, что камеры поделены на мужские и женские — их любовь будет горячей!» — рассуждает актер дубляжа Карен Арутюнов.

Актриса Наталья Рудова добавляет, что заключенные лишены воли, но не образования, поэтому нельзя их ограждать от великих авторов! Правда, получается забавный парадокс — для зэков участие в этом спектакле — воля для организации побега, а для режиссера — адский труд удержать на одной сцене охрану, исполняющих роль Капулетти, и дисциплинировать зэков — Монтекки, чтобы легально выйти на волю самому. И что не сделаешь ради условно-досрочного… Как писал Шекспир, ослепший вечно помнит драгоценность утраченного зрения!

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