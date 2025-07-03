«Все должно быть прозрачно»: юрист об ужесточении наказания за незаконную регистрацию ИП

Соответствующий закон вступит в силу с 5 июля.

Уголовное наказание за регистрацию бизнеса на подставного индивидуального предпринимателя (ИП) нужно для прозрачности его ведения. Таким мнением юрист Илона Гуськова поделилась в беседе с 5-tv.ru на премьере фильма «Не одна дома 2».

Ранее появилась информация о том, что схема оформления бизнеса на близких родственников станет уголовно наказуемым делом. Закон вступит в силу с 5 июля текущего года.

«У нас уже есть уголовное наказание за номинальную организацию общества с ограниченной ответственностью. И, конечно, сейчас в отношении индивидуальных предпринимателей тоже предпринято ужесточение. В уголовный кодекс внесено изменение и ответственность за это будет такая же (как у юридических лиц. — Прим. ред.). Но в принципе номинал — это всегда незаконно. В РФ по факту все должно быть прозрачно», — поделилась юрист.

Она отметила, что юрлица и ИП одинаково должны нести ответственность за незаконные оформления на подставных директоров. Гуськова добавила, что участились случаи, когда организатор бизнеса остается в тени или даже покидает страну, а затем его не могут найти.

«Если хочешь вести бизнес, то оформляешь только на себя. Если есть причины, почему ты не можешь на себя оформить. Например, ты был банкротом или у тебя есть уголовное прошлое. Значит, это уже является незаконным», — объяснила юрист, почему оправдания о регистрации на родственников не работают.

По словам Гуськовой, люди, которые оформляют ИП на членов семьи, в первую очередь подставляют своих близких. Ведь органы государственной власти, когда будут проверять легальность бизнеса, привлекут к ответственности и того, кто является зарегистрированным директором.

Наказание по закону постигнет обоих — и организатора бизнеса, и согласившегося быть номиналом. Им может грозить штраф от 100 до 500 тысяч рублей, принудительные работы и лишение свободы на срок до пяти лет.

Страна знает немало случаев дробления бизнеса. Например, блогер Лерчек делала это для уклонения от уплаты налогов. Ранее 5-tv.ru писал о том, что суд продлил ей и ее бывшему мужу домашний арест.